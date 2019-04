Addio a nonna Santina Rigano, prof di chimica e benefattrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Lutto in paese per la scomparsa della professoressa Santa Rigano, per tutti Santina. Insegnante di chimica, da tempo in pensione, aveva lavorato negli istituti superiori di Ancona. Era la vedova del dottore Antonio Liguori, sposato nel 1954. Insieme avevano fatto molte donazioni alla comunità. Santina era considerata una benefattrice per aver regalato raccolte di libri e contributi economici per le borse di studio per i giovani. Aveva donato 20.000 euro per sistemare la biblioteca, 50.000 euro per le borse di studio e altri 7.000 euro per un concorso di idee intitolato alla memoria del marito. “L'Amministrazione Comunale con stima e riconoscenza esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”. Questo il cordoglio del Comune. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castelleone di Suasa.