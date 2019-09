Addio a Monti Il Comune perde il dirigente dell’Ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Osimo piange la scomparsa dell’ingegnere Armando Monti, storico dirigente del Comune. L’ingegner Monti era nativo di Macerata dove risiedeva ma da un decennio ricopriva il ruolo di responsabile dell’ufficio Ambiente. Aveva preso servizio al Comune di Osimo nei primi anni ‘90, dove si era sempre distinto per l’elevata professionalità e disponibilità dimostrata nei confronti sia dell’utenza che di sindaco e assessori. Era assente dal lavoro per malattia dall’ottobre 2018, quella malattia che lunedì sera lo ha strappato dall’affetto dei suoi cari. «Ancora non riesco a crederci, ci ha lasciati Armando Monti - ha scritto il sindaco Simone Pugnaloni - Responsabile dell’ufficio Ambiente del Comune di Osimo, era dipendente esemplare, sempre disponibile ad ascoltare i cittadini e risolvere i problemi nei tempi più celeri possibile. Con la nostra Amministrazione aveva seguito con grande professionalità una molteplicità di progetti che hanno reso la città migliore». Le esequie si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa dell’Immacolata di Macerata.