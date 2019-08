Addio a Gabarrini il gommista della Pesa Carlo aveva 79 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E’ venuto a mancare all’età di 79 anni Carlo Gabarrini, il gommista della Pesa. Così era conosciuto in città. Era stato infatti il titolare dell’officina all’angolo tra via Pisacane e viale Leopardi, proprio vicino all’ex Pesa. Per mezzo secolo ha lavorato nella sua bottega dove molti senigalliesi e non solo sono passati almeno una volta. Proprio nell’officina si è appassionato di motori il figlio Cristian, entrato ormai da diversi anni nello staff della Ducati come supervisore tecnico. Prima di approdare alla Moto Gp ha lavorato con il padre. E’ stato accanto a lui fino all’ultimo, insieme alla madre Silvana. Carlo Gabarrini è morto lunedì sera presso l’ospedale regionale di Torrette dove è stato trasferito in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Due le comunità in lutto. Carlo Gabarrini era infatti originario di Barbara anche se da giovane si era trasferito a lavorare a Senigallia, dove poi era rimasto anche dopo essere andato in pensione. Lascia la moglie Silvana, il figlio Cristian , la nuora e gli amati nipotini. I funerali si sono svolti questa mattina alle 9 presso la chiesa parrocchiale di Scapezzano. Proprio nella sua campagna, tra le colline di Scapezzano, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita dopo essere andato in pensione. Prima invece gran parte della sua giornata era concentrata nell’officina del centro storico. Numerosi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia.