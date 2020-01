Achille Lauro, tappa a Senigallia da Tajamare. Aspettando il festival di Sanremo

SENIGALLIA - Il cantante Achille Lauro ospite a sorpresa al ristorante Tajamare. Domenica a pranzo si è presentato insieme ad altre persone nell’osteria di mare del lungomare Marconi per mangiare e non è certo passato inosservato. Immancabile il selfie di gruppo con lo staff prima di ripartire. Dopo aver condotto Extra Factor, si è concesso una breve pausa passando per Senigallia, prima dell’appuntamento con Sanremo. Lo staff del locale ha pubblicato la fotografia sulla pagina Facebook solo dopo la sua partenza.

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2020 Signorini brucia Amadeus e svela i cantanti big che saliranno sull'Ariston

Sanremo 2020, il cast di Amadeus: da Gabbani a Morgan e 10 vallette tra cui Diletta Leotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA