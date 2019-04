Accusa un malore mentre guida e si schianta contro un albero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFAGNA - Ha perso il controllo della sua Fiat Panda per un malore e si è schiantata contro un albero. Una signora di Offagna (A.B. le sue iniziali, 75 anni) è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Non tanto a causa dell’urto, non particolarmente, violento, ma per il malore. L’incidente è accuaduto ieri poco dopo mezzogiorno in via San Bernardino, una strada di campagna che da Offagna porta a Osimo. Sul posto 118 e vigili del fuoco.