Accusa malore nella sua casa ma un'auto ostruisce il passaggio dell'ambulanza

ANCONA - C'è il Carnevalò, ok, ma bisogna anche ricordarsi delle emergenze. E qualcuno non lo ha fatto. Oggi pomeriggio infatti alle 17,30 il soccorso della Croce Gialla di Ancona è tato un vero e proprio calvario. Una persona ha accusato un malore nel suo appartamento in via Cialdini ma i medici per prendersi cura di questa persona sono dovuti intervenire a piedi. Perchè? Un'auto ostruiva il passaggio dell'ambulanza. E così mentre i sanitari dovevano dribblare auto e ostacoli per soccorrere la persona, i vigili urbani arrivavano sul posto per rimuovere - con tasnto di multa - quell'auto che ostruiva il passaggio.