Accoltellato fuori da un bar in pieno centro Chiazze di sangue anche sui tavolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Chiazze di sangue sparse sul selciato e anche tra i tavolini esterni del bar, immagini che fanno male e che hanno lasciato senza parole chi senza sapere niente è passato lì per poi inevitabilmente chiedere informazioni e delucidazioni sull'accaduto. Accoltellamento a piazza Mazzini, nel cuore di Falconara, proprio nella zona dove in questi giorni è in corso la fiera del fumetto che ha richiamato curiosi anche da fuori città.I fatti si sono verificati all'ingresso del Sole bar attorno alle 20,30 con un uomo di nazionalità italiana che dopo essere stato colpito da un fendente alla schiena è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Prima che sul posto arrivassero i carabinieri della Tenenza di Falconara e con loro anche gli agenti della polizia locale, l'accoltellatore ha provato a dileguarsi ma è stato prima e identificato e quindi preso per essere portato in caserma per decidere sull'arresto. La rissa si sarebbe accesa per futili motivi con i due protagonisti, un italiano e un rumeno sui 40 anni che erano entrambi ubriachi.