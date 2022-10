Ancona, si accascia durante il funerale: corsa all’ospedale per una giovane di 21 anni

ANCONA- Attimi di paura questa mattina - 5 ottobre - per una giovane di 21 anni che, nel corso di un funerale all’interno della Chiesa del Sacro Cuore di via Maratta ad Ancona, si è accasciata per un malore. Le sue condizioni hanno messo in agitazione i presenti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Ricoverata a Torrette

Sul posto si è portata l’ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato con un codice di media gravità la ragazza all’ospedale di Torrette dove è stata sottoposta ad una serie di accertamenti.