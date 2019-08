Abusivi della sosta anche sul lungomare: «Per pagare solo 2 euro ho dovuto trattare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Parcheggiatori abusivi arrivati fino al lungomare Marconi. Da giorni si notato degli stranieri intenti ad indicare le aree di sosta libere. Qualche cittadino ha lamentato di essersi sentito chiedere 5 euro per un giorno intero e qualcuno addirittura 10 euro per la sera, come riferisce la titolare di una pizzeria. «Nei parcheggi a pagamento davanti ai Bora Bora un parcheggiatore abusivo mi ha chiesto 5 euro per avermi indicato il parcheggio – racconta la donna -, ho protestato dato che avrei dovuto pagare il parcheggio anche ufficialmente. Si è arrabbiato ed ha preteso che pagassi sia lui che un suo “collega” che da lontano mi aveva indicato dove parcheggiare. Nonostante le mie proteste sono stata scortata dall’amico del parcheggiatore in questione per pagare anche a lui la tassa. Alla fine sono riuscita a trattare e dare “solo” 1 euro a ciascuno». Circostanza, quella dei 5 euro, che anche altri bagnanti avrebbero confermato.«La situazione sta degenerando – prosegue la donna - pochi mesi fa un altro ragazzo sempre in quella zona mi ha chiesto 10 euro per controllare la macchina ed ha preteso di sapere in che locale sarei andata e a che ora rientravo, era notte. Io protesto e mi faccio sentire ma le ragazze di 20 anni o poco più magari non hanno lo stesso coraggio e sono costrette a sganciare soldi, non è assolutamente giusto». Nonostante non sia una segnalazione isolata negli ultimi giorni, tutte restano inutili nel momento in cui non viene sporta denuncia o comunque nessuno chiama subito le forze dell’ordine e si lamenta solo dopo, come fa notare anche Marcello Liverani che va al mare proprio di fronte al lungomare Marconi. «La situazione dei parcheggiatori abusivi è veramente assurda e senza precedenti – commenta il coordinatore di Fratelli d’Italia –, ma una cosa va detta: perché non vengono chiamate subito le forze dell’ordine? Io lo avrei fatto e tutti dovrebbero farlo».