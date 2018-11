Abbraccio tra cacciatore e bimbo: Visita in ospedale con sorrisi e lacrime di sollievo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Il cacciatore e il bambino ferito si sono visti quattro giorni dopo la tragedia sfiorata. Si sono abbracciati ed hanno sorriso insieme, non senza qualche lacrima di sollievo da parte del 50enne di Porto Recanati amico di vecchia data del papà, l’imprenditore agricolo osimano che domenica scorsa aveva portato con sé il figlio di 9 anni nel bunker di via Capanne durante la battuta di caccia. Come ricostruito dai carabinieri, poco prima di tornarsene a casa, uno dei due amici del padre, quello più inesperto a quanto pare, ha fatto partire un ultimo colpo dall’interno del capanno nella campagna tra Passatempo e Padiglione.Il colpo avrebbe fatto perdere l’equilibrio all’uomo che per errore ha premuto il grilletto facendo partire un secondo sparo che ha colpito una parte del muro del bunker. Di rimbalzo alcuni pallini sono finiti su collo e viso del bambino di 9 anni che era all’interno della postazione di caccia, regolarmente segnalata. Ferite non gravi, dopo tre giorni i medici del Salesi hanno sciolto la prognosi. E nel primo giorno disponibile, giovedì, il cacciatore che lo ha ferito è corso in ospedale per riabbracciarlo. Non avrebbero parlato dell’episodio, hanno scherzato insieme, a dimostrazione del clima sereno tra la famiglia del bimbo osimano e il cacciatore che lo ha accidentalmente ferito. Non ci sarà alcuna querela, il papà lo ha ribadito nei giorni scorsi difendendo il suo amico. I carabinieri di Osimo attendono di sapere la durata della prognosi. Se supererà i 20 giorni, faranno scattare la denuncia d’ufficio, altrimenti il caso finirà senza strascichi. Nel frattempo i militari del Norm, guidati dal Luogotenente Luciano Almiento, hanno sequestrato il fucile e inviato informative alla procura della Repubblica e alla procura minorile. In Italia è consentito portare in una postazione di caccia anche i minorenni, purché privati di armi. Al di là degli strascichi giudiziari, quello che più preoccupava erano le condizioni del bambino. Da mercoledì pomeriggio, quando è stato trasferito dalla rianimazione alla chirurgia pediatrica del Salesi, ha ricevuto diverse visite. Ovviamente quelle dei fratelli e dei nonni, ma anche di altri parenti ed amici di famiglia. La più toccante di tutte però è stata quella di giovedì con il cacciatore portorecanatese che lo ha ferito, sinceramente sollevato nel vederlo riprendere così velocemente.