A spasso con Fido e bottiglia d’acqua: multe fino a 500 euro per chi sgarra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non soltanto paletta e sacchetto, ma anche una bella bottiglia piena d’acqua. D’ora in poi chi uscirà di casa per portare il cane a fare i propri bisogni dovrà munirsi di tutta questa attrezzatura, altrimenti rischia multe salate. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Valeria Mancinelli su proposta dell’ufficio Sanità e Promozione della Salute del Comune. A marzo l’input con la mozione presentata dai Verdi e votata dl Consiglio comunale.