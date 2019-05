A San Sabino in azione ladri senza pietà: «Hanno tentato di uccidere i miei cani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Hanno tentato di uccidere perfino due cani pur di farsi largo indisturbati in una palazzina di via Santa Chiara. Nelle ultime ore sono emersi dettagli inquietanti sul furto avvenuto dieci giorni fa vicino all’asilo di San Sabino. Ieri i carabinieri di Osimo hanno verbalizzato la denuncia di un cittadino che abita accanto alla casa violata dai ladri il 14 maggio. Erano circa le 11,30 quando, forzando il portone, entrarono in una abitazione di una coppia che era appena uscita.