A passeggio con il cane poi la lite: uomo colpito e portato in ospedale

ANCONA - Pomeriggio piuttosto movimento lungo via Cambi con una lite che si è accesa poco prima delle 15 tra i proprietari di due cani quando l'animale di un 75enne sembra si sia avventato sul cane di una ragazza che stava passeggiando. La discussione parola dopo parola si è animata, alcuni passanti parlano dell'anziano che tenesse per mano un oggetto, forse un corpo contundente fin quando sul posto è giunto il fidanzato della giovane che dopo aver litigato con l'uomo lo ha colpito con un pugno. Sul posto la Croce Gialla e due volanti della questura con l'uomo che è stato portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.