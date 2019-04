A fuoco la cucina di un ristorante: momenti di paura a mezzogiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 12 a Sirolo in corso Italia per l'incendio di una cucina di un piccolo ristorante. Giunta sul posto la squadra ha ultimato le operazioni di spegnimento monitorando l'area con una termocamera e messa in sicurezza del locale. Non si segnalano persone coinvolte.