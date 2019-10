A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone industriale: paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Momenti di apprensione quelli vissuti oggi intorno alle 13.30 con i vigili del fuoco che sono intervenuti a Castelferretti in via Marconi per l'incendio di pannelli fotovoltaici posti sopra il tetto di un capannone industriale. Sul posto due squadre, l'autoscala e anche il funzionario di servizio. L'incendio ha coinvolto solo alcuni pannelli e non si è propagato all'interno del fabbricato. Non si segnalano persone coinvolte.