ANCONA - I Vigili del fuoco di Ancona, sono intervenuti oggi verso le 12,30 circa in via Strada vecchia del Pinocchio con 2 squadre per l'incendio di pannelli fotovoltaici posti sopra il tetto dell'azienda farmaceutica Angelini. Le squadre sul posto hanno spento l'incendio dei pannelli ed effettuato verifiche all'interno dello stabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA