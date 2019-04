A Borgo Tufico arrivano Conte e Toninelli per il riavvio del cantiere Quadrilatero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro alla Infastrutture, Danilo Toninelli, saranno oggi alle 11 a Fabriano, al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della Quadrilatero, lungo la direttrice Ancona-Perugia. L’opera fa capo ad Astaldi, contraente generale, che è in concordato preventivo in continuità aziendale e che aveva bloccato i lavori otto mesi fa, ripresi solo da alcuni giorni con il ritorno di pochi operai nei cantieri. Un riavvio graduale del lavoro che entro metà aprile dovrebbe girare a pieno regime..Conte e Toninelli saranno accompagnati dal prefetto di Ancona, Antonio D’Acunto, dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dal presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, dall’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini e dal presidente di Quadrilatero spa, Guido Perosino. Una visita storica per un’opera, la SS 76, che rischia di rimanere incompiuta per colpa dei tanti problemi che si sono susseguiti negli anni, fino al concordato di Astaldi e al mancato pagamento, per circa 40 milioni, alle aziende subappaltatrici che hanno già effettuato lavori e chiedono il pagamento di quanto anticipato.«La visita di Conte e Toninelli rappresenta la conferma di quanto ho sempre sostenuto e testimoniato, ossia la forte attenzione del Governo nei confronti dell’opera» è l’annuncio del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, che spiega come, già a luglio 2018, con il Governo appena insediato, «abbiamo lavorato per far percepire ai ministeri l’entità del problema e abbiamo facilitato il dialogo tra ministri e Quadrilatero per individuare un percorso che consentisse la ripresa dei lavori. L’intervento del Governo è avvenuto per step affrontando prima la questione della crisi Astaldi al tavolo del Mise e solo dopo mettendo mano ai singoli cantieri. Ora chiaramente saremo i primi interessati a monitorare e controllare che tutto vada come deve».Dello stesso avviso i parlamentari fabrianesi del Movimento 5 Stelle, la deputata Patrizia Terzoni e il senatore Sergio Romagnoli. «Il sopralluogo di Conte e Toninelli - dichiarano - conferma la volontà del Governo di ultimare l’opera. L’attività amministrativa e politica continuerà fino alla realizzazione dell’opera». I due pentastellati evidenziano come si è lavorato, per mesi, per «evitare quello che a un certo punto pareva un vero e proprio collasso del sistema quando qualcuno soffiava sul fuoco e auspicava una ulteriore drammatizzazione, senza capire che solo riaprendo i cantieri si dà una speranza a chi ancora oggi deve ricevere il giusto compenso per i lavori svolti».Oggi sarà l’occasione giusta, anche per i subappaltatori, di parlare con il premier per cercare di allargare «quel sentiero molto stretto che può portare ad affrontare e cercare di risolvere i problemi che rimangono».Sul piede di guerra il segretario del Pd di Cerreto d’Esi che sollecita il sindaco della cittadina, Giovanni Porcarelli, dove passa la Pedemontana Fabriano-Muccia. «Chiedo che il sindaco sia presente a questo appuntamento e in caso negativo presenti le sue dimissioni perché il paese non sa che farsene di un fantasma amministrativo. La presenza del nostro Comune - dichiara Angelo Cola - è decisiva per sollecitare la ripresa dei lavori della Pedemontana. Il territorio è stato devastato dal progetto, non possiamo tenerci i danni senza i benefici». Disposto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per garantire la sicurezza nell’area di Borgo Tufico.