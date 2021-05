A14, prende fuoco un locale del punto di ristoro nell'area di servizio. Paura e clienti evacuati

NUMANA - A14, non solo code per lavori. Un incendio si è sprigionato ieri sera, poco prima delle 23, in un locale nell'area di servizio Conero OvestI. Si tratta di un locale del punto di ristoro dell'area di servizio che si trova nella corsia sud tra i caselli di Ancona sud e Loreto Porto Recanati.

LEGGI ANCHE

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Fiamme nel cortile di un residence, paura a Porto Recanati. Indagini... LA VIABILITA' Calvario senza fine sull'autostrada A14. Un altro weekend da... LA VIABILITA' A14 il solito copione, un altro venerdì nero: sei chilometri...

Schiacciato da una ruspa mentre lavora in campagna, muore allevatore di 67 anni

Addio Millo Orlandini, comandante partigiano: «Non posso perdonare ai fascisti di avermi reso cattivo»

Momenti di grande spavento, il personale dipendente ha fatto allontanare i clienti che erano all'interno. Sono intanto arrivati i vigili del fuoco che, con l’autobotte hanno spento spegnere le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano problemi alle persone.

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA