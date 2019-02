A14, tir perde il carico di frumento. Verso nord si marcia su una corsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Un Tir ha perso il carico questa mattina e ha bloccato il traffico sulla corsia diretta a nord dell'A14 tra Loreto e Ancona sud. Si tratta di un carico di frumento che ha invaso la carreggiata rendendo necessario dapprima la chiusura di tutte e tre le corsie. Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio che si è dovuta anche occupare di un tamponamento che si è verificato a causa della coda che si è formata. Non si registrano feriti. Al momento l'A14, in direzione nord, tra Loreto-Porto Recanati e Ancona sud è percorribile su un'unica corsia mentre procedono le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.