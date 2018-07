A14, schianto tra due auto e un tir Tre feriti, uno grave, traffico a rilento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un grave incidente è avvenuto alle 7 di questa mattina in autostrada, sul tratto dell'A14 tra Ancona sud e Ancona nord, direzione nord, poco prima del casello di Ancona nord. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale, si sono scontrati due auto e una cisterna che trasportava latte. Tre i feriti, per uno dei quali si teme la vita. Sul posto oltre alle forze dell'ordine anche squadre dei vigili del fuoco e ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Le operazioni di soccorso sono in corso, inevitabili le ripercussioni sul traffico in autostrada con code e incolonnamenti: al momento si procede su una corsia, il sito di Autostrade segnala due chilometri di coda.