A14, esplode una gomma e il camper finisce contro il guardrail: 4 feriti, 1 grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È di quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa sera, intorno alle 20.30, nel tratto di autostrada tra Ancona sud e Ancona nord. Un camper è sbandato a causa dello scoppio di una gomma ed è finito contro il guardrail. Il traffico, in quel momento abbastanza sostenuto, è rimasto bloccato: alle 23 la società Autostrade segnalava ancora due chilometri di coda per il ripristino delle condizioni di sicurezza.I soccorritori, coordinati dalla centrale operativa del 118, hanno portato in ospedale quattro persone: uno in codice rosso, uno in codice giallo e due - si tratta di ragazzini - in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e l’area dell’intervento prima che la corsia fosse completamente riaperta.