A14, auto vola fuori strada e finisce nella scarpata: due feriti gravissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A14, ancora un grave incidente stradale. Un'auto è volata fuori strada mentre viaggiava in direzione sud sull'autostrada, poco prima della galleria di Sappanico, ed è finita nella scarpata. Due persone sono rimaste ferite; secondo le prime indicazioni in maniera piuttosto grave. Sul posto i due elicotteri del 118 e la Croce Gialla di Camerano per i soccorsi, la polizia autostradale e personale della Società Autostrade per i rilievi.