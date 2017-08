Valeria Mazza diventa stilista, ecco la linea ideata con Antonio Banderas

di Cristina Cennamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borse, occhiali da sole ed accessori vari ma anche una lunga serie di lozioni per il corpo, smalti coloratissimi e tanti alrti prodotti che, promettono i due nuovi imprenditori argentini, arriveranno a breve a rimpinguare il catalogo del loro nuovo brand.E' nato così, con un lancio tutto sommato anche un po' in sordina in un negozio di Marbella, Spagna, il nuovo brand di Valeria Mazza ed Antonio Banderas: "Valeria Mazza Design", che sarà acquistabile on line ed in una catena di negozi, la Starlite Shop, che ha ospitato appunto la presentazione della nuova collezione.