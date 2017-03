Isola, sale la tensione per il cibo e Raz Degan fa infuriare le donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mancanza cronica di cibo causa tensioni, ostacolando la cavalcata diverso la vittoria finale. Il modello israeliano infatti dopo la mossa di ieri di evitare la formazione diuomo-donna, si è fatto qualche nemico in più tra i naufraghi.Ha formato infatti una coppia con, per essere certo di vincere la prova e il cibo, le cotolette di pollo tanto agognate. "Dato che c'è necessità di mangiare, con Simone abbiamo formato una squadra che poteva mangiare". Questo il commento di Raz dopo la prova.Masisono infuriate: "Non si sono preoccupati di noi, che siamo donne e magari avevamo bisogno". Inutile il tentativo dei due di farsi perdonare, ora Raz rischia di tornare in nomination