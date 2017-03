Sgarbi chiude gli occhi in diretta tv, paura in studio: «Vittorio sei vivo?» /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsilenzioso, assorto e mansueto è difficile da immaginare. A meno che il noto critico d'arte e opinionista non stia dormendo.È quello che è accaduto durante l'approfondimento del sabato di ' Dalla vostra parte ', la trasmissione di Rete4. In studio si parlava di immigrazione e accoglienza, tra gli ospiti collegati c'era anche Sgarbi.Mentre i cittadini di Malagrotta, alle porte di Roma, esponevano i problemi di una zona troppo spesso dimenticata, priva di servizi essenziali e ora in procinto di ospitare nuovi migranti in alcune aree dismesse, il critico d'arte si è letteralmente appisolato. In un primo momento la caduta di Sgarbi tra le braccia di Morfeo aveva anche fatto preoccupare il conduttore Marcello Vinonuovo che aveva pensato a un malore in diretta: «Mandatemi in collegamento con Sgarbi... Vittorio, ci sei? Sei vivo?».