Amadeus supera l'esame di Raiuno: adesso è il turno di Fabio Fazio

di Marco Castoro

Si parla tanto dell'Eredità, del gioco campione di ascolti nel preserale di Raiuno portato al successo da Carlo Conti prima e da Fabrizio Frizzi poi. Ma la rete ammiraglia di Viale Mazzini può esultare per in altro game di successo, Reazione a catena.Il quiz non solo ogni giorno sbanca gli ascolti della fascia preserale con una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori (ieri 3.711.000, 28,9%), ma in questa estate in cui in tv un po' d'aria condizionata la portano solo le teche e i film, ecco che anche in prima serata Reazione a catena sbanca gli ascolti. I soliti oltre tre milioni di spettatori, uno share vicino al 20%, quando nessuna delle altre reti riesce ad andare in doppia cifra.Bisogna fare i complimenti ad Amadeus che si conferma un volto che piace al pubblico over e nazional-popolare di Raiuno. Dopo Conti, Frizzi e Clerici anche Amadeus entra tra le icone della rete ammiraglia. Ora tocca a Fabio Fazio riuscirci. Ma l'impresa non è così facile come a prima vista potrebbe sembrare.