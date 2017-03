Sfila in bikini nel parco, ma sfugge un particolare ecco di cosa si tratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfila in giardino in bikini, ma c'è un particolare che non sfugge. La sexy protagonista di un video diffuso in rete è, 50, da North Carolina, nota per i suoi filmati sul traning e il tenersi in forma.La donna, alta, prosperosa e in tacchi a spillo sfila nel giardino con un bikini che in realtà altro non è che pittura. L'effetto è sbalorditivo e il semplice colore sembra essere realmente un costume. L'opera di painting è del suo compagno che di professione fa il pittore. L'uomo ha deciso di dipingere, nel senso più stretto del termine, la sua dolce metà, regalando un effetto ottico veramente sorprendente.Moltissimi utenti sono rimasti rapiti dalla bravura dell'uomo, ma soprattutto dalla bellezza di Jennifer.