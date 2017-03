Sport e solidarietà ai terremotati: stasera la partita in televisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una domenica da ricordare per tutti. E’ finita otto a sette per i «Campioni per la Ricerca» e con un incasso che ha superati i 40.000 euro di incasso.Sono scesi in campo - a Senigallia allo stadio Goffredo Bianchelli per l’evento Cuore di Velluto - capitanata dal socio fondatore Gianni Morandi, il Presidente Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Paolo Belli, Niccolò Fabi, Mattia Briga, Marco Ligabue, Ermal Meta, Paolo Vallesi, Davide Carone, Boosta, Tommaso dei Perturbazione, Cecco e Cipo e il cantautore Maldestro – al suo debutto - reduce dal successo Sanremese, e molti altri. Il grande evento andrà in onda, in differita stasera lunedì 27 Marzo alle 21 sul canale 234 di Sky.Tantissimi gli applausi all’arrivo del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, in campo nelle vesti di direttore tecnico della Nazionale Cantanti accanto al CT Andrea Mandorlini. L’incasso dell’ evento “Cuore di Velluto” finanzierà l’acquisto di un ecocardiografo portatile e un contributo per Amatrice ed uno per Camerino. Il Bomber dell’ evento Cuore di Velluto allo Stadio Bianchelli di Senigallia per la Nazionale Italiana Cantanti è stato Mattia Briga con 4 reti segnate.