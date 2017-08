Summer Jamboree boom E' l'ora dei big c'è il re del Texas Twang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Avanti tutta. E ancora tanto pubblico. Jake Penrod aprirà questa sera a Senigallia una notte che permetterà alle varie anime dell’America degli anni ’40 e ’50 di incontrarsi, come quando nacque il rock and roll, mettendo d’accordo i fan del Jamboree con chi segue altri generi, al di là degli steccati, nel nome della buona musica.Penrod, il re del Texas Twang, alle 21,30 sul palco centrale del Foro Annonario, proporrà la tradizione dell’Honky Tonk. Il Summer Jamboree è la sua prima data europea. Nominato agli “Ameripolitan”, dedicati alla musica country, per 3 anni di fila, nel 2016 ha ricevuto l’Academy of Western Artists’ Will Rogers Award for Pure Country Male Vocalist of the Year. Ha un timbro da tenore molto simile a quello del suo idolo Price. Nel 2013 è uscito il suo album “Closer To Me”.Alle 23.15 salirà sul palco del Main stage uno dei big di questa edizione. Il britannico James Hunter Six, così bravo nell’interpretare il Soul e il Rhythm and Blues, che tutti pensano sia americano. Si è imposto sulle scene circa 10 anni fa, arrivando in cima alla classifica Billboard Blues e guadagnandosi la nomination ai Grammy. Dai driving stompers, agli estimatori della rumba, dagli easy rockers fino agli amanti dello swinging soul, mette d’accordo tutti, tra i suoi fan ci sono Van Morrison, Sharon Jones e Allen Toussaint. Hunter è stato in tour in tutto il mondo, esibendosi in club, teatri e festival, dove ha potuto dimostrare tutto il suo talento di performer.A Senigallia arriva con la sua band originale. Il Kraken Stage ai Giardini della Rocca si accende alle ore 18 per la lezione di ballo gratuita, con Lucy e Sauro, apprezzatissimi sia dai nouveau, che dagli abitué del Festival. Dalle 20 inizia il live dei The Domestic Bumblebees. I tre super musicisti di Stoccolma, sono la house band di uno dei più grandi rock’n’roll club svedesi: The Rocket Room di Debaser. Suonano rockin’ rhythm & boogie blues, e rock’n’roll stile ‘50. La loro energia è esplosiva e contagiosa. Il nuovo palco in piazza Garibaldi si avvia dalle 18. 30 con un Dj set, in cui si alterneranno per tutta la serata: At’s Crazy Record Hop, Elwood, Heidi, Sauro Dall’Olio. Alle 20.30 e alle 22.30, il norvegese Joakim Thinderholt, che ha già suonato sul palco principale ieri, torna per la gioia dei fan in doppio concerto dal vivo. È un cantante e chitarrista di R’n’B e Blues che si sta imponendo nel panorama internazionale con grande decisione, nonostante la giovane età, sembra avere anni di esperienza. La caratteristica migliore della band è la capacità di produrre vari generi di blues in maniera creativa, originale e sorprendente. Fanno swing, fanno rock e fanno del bel Groove. In qualità di frontman, Joakim Tinderholt ha stoffa da vendere, per la naturalezza con cui gestisce il palco, oltre che per la grinta con cui ‘aggredisce’ il pubblico.