Rivoluzione ad Amici: resta Ambra e la Cuccarini si candida come giudice

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La flessione degli ascolti nell'ultima edizione di Amici ha messo in allerta Maria De filippiche e per "Amici17" promette una completa rivoluzione. A partire dalla giuria.Stanto a rumors tra i giurati è confermata, per ora, solo Ambra Angiolini, mentre non rivedremo più Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti.C'è però chi si candida a sostiturire uno degli ex giurati, stiamo parlando di Lorella Cuccarini che in un'intervista a "Chi" ha diciarato: "Se dovessi scegliere tra fare il giudice ad Amici o a Ballando con le stelle, sceglierei Amici per il tipo di spettacolo. Ballando è divertente, ma i giudici hanno un ruolo marginale, sta diventando sempre più uno spettacolo con altre componenti. Amici invece è molto ben fatto, i ragazzi sono bravissimi ed è più vicino al varietà, anzi, è uno dei pochi varietà rimasti". De Fillippi avvisata.Mentre proseguono i casting per la selezione degli allievi, e soprattutto dopo il "caso Morgan", in tantissimi si chiedono chi saranno i nuovi direttori artistici del serale. Tornerà Emma? Per ora non trapela nulla.