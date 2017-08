Arisa insieme a Veronesi per il finale di Lunaria Si parla di codici espressivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Grande serata di chiusura di Lunaria 2017 con Arisa giovedì prossimo a Recanati nella suggestiva piazza centrale Giacomo Leopardi. Dopo la straordinaria apertura della rassegna estiva di Musicultura organizzata con il Comune di Recanati di Fabrizio Moro e lo strepitoso concerto dell’astro nascente del folk-rock britannico, Jack Savoretti, e i leggendari The Stars from the Commitments dal famoso film di Alan Parker, giovedì sarà Arisa ad esibirsi sul palcoscenico stellato di Lunaria. Da giovane promessa, la cantante lucana è diventata nel giro di pochi anni una certezza nell’Olimpo della canzone italiana: un talento cristallino, una voce indiscutibile, da sempre al servizio di brani mai banali che le hanno fatto scalare le classifiche di vendita e vincere le kermesse canore come il Festival di Sanremo. A condividere con Arisa il palcoscenico di Lunaria, Giovanni Veronesi autore e regista di numerosi film di successo tra cui quali la trilogia di “Manuale d’amore”, “L’ultima Ruota del Carro” e “Una donna per amica”, fino al recente “Non è un paese per giovani” ispirato all’omonima trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2, che affronta i temi drammatici e attuali del nostro Paese: la disoccupazione giovanile e l’abbandono della terra natia alla ricerca di fortuna.Un inedito e imperdibile incontro tra due grandi artisti, peculiarità da sempre di Lunaria, chiamati a confrontare i rispettivi codici espressivi, sull’onda dell’emozione e del divertimento. Arisa, cantante, autrice, attrice, scrittrice, personaggio televisivo, un percorso sempre illuminato dal talento e dalla voglia di mettersi costantemente in discussione, ha all’attivo cinque album, e la vittoria di due edizioni del Festival di Sanremo, nel 2009 con “Sincerità” e nel 2014 con “Controvento”. Nel 2016 sullo stesso palco ha portato il brano “Guardando il cielo”. Dal 7 luglio scorso Arisa è impegnata nel tour estivo che prende il nome da “Ho perso il mio amore”, il brano - prodotto e arrangiato da Fabio Gargiulo, scritto da Cheope, Federica Abbate, Giuseppe Anastasi con agli archi Davide Rossi - realizzato per la colonna sonora dell’ultimo film di Max Croci “La Verità, vi spiego, sull’amore” e candidato ai Nastri d’Argento.Assolutamente da non perdere l’ultimo grande appuntamento in cartellone della la rassegna estiva recanatese Lunaria 2017 alle ore 21,30 in Piazza Giacomo Leopardi a Recanati ad ingresso libero.