Rai, Milena Gabanelli parte sul web con un'inchiesta in perfetto "stile Report"

di Marco Castoro

Se aprite il sito di Rainews e sulla destra cliccate sulla notizia dal titolo "64.000 minori non accompagnati. Dopo lo sbarco dove vanno?" potrete leggere un'inchiesta sulla questione dei migranti e dei loro ragazzi che spariscono dai radar. Dati interessanti rilasciati da fonti ufficiali, tipo il ministero del lavoro che sottolinea come negli ultimi tre anni siano arrivati in Italia 64mila minori non accompagnati, di cui, sul territorio italiano, oggi se ne contano 17.864. Dove sono finiti gli altri?Ce lo spiega l'inchiesta, molto dettagliata nella grafica e nei concetti basilari per comprendere la questione. E ce lo dicono gli esperti interpellati. Sembra di vedere una puntata di Report sul web. E in parte l'accostamento è più che legittimo, visto che si tratta del primo squillo del vicedirettore dell'offerta informativa Digital della Rai che corrisponde al nome di Milena Gabanelli. L'ex conduttrice di Report ha coordinato la squadra di redattori di Team Data Journalism che ha firmato l'inchiesta.Per la Gabanelli un primo sorriso dopo la delusione della bocciatura in cda del piano editoriale sulle news proposto dall'ex dg Campo Dall'Orto che non ha passato lo scoglio del cda. A causa del "no" votato dal presidente Monica Maggioni e dai consiglieri Franco Siddi, Arturo Diaconale, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca. In minoranza i tre voti a favore di Carlo Freccero, Guelfo Guelfi e Marco Fortis. Il nono consigliere, Paolo Messa, ha abbandonato la seduta prima della conclusione.