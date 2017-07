Puff Daddy, vacanze col super yacht nel Golfo di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Vacanze in costiera amalfitana e sorrentina per il noto rapper americano. A bordo del suo megacon tanto di scivolo a mare e acquascooter, Sean John Combs, nome di battesimo dell’artista, ha fatto tappa anche a Castellammare. Domenica trascorsa all'interno del porto dei vip, Marina di Stabia, dove Puff Daddy, insieme con la famiglia e gli amici, ha sostato prima di lasciare poi le sue vacanze campane. Selfie e sorrisi con gli addetti del porto turistico che hanno approfittato della presenza del produttore e musicista statunitense per scattare qualche foto.Nei giorni scorsi il rapper americano era stato avvistato ad Amalfi ed Ischia. Molte le foto postate sul suo profilo social e milioni di like per gli scatti nelle acque a largo di Positano e poi in cammino proprio verso Castellammare.