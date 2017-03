Un viaggio alla scoperta di Kahlo e Plath Lezione spettacolo con Catà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Si chiude oggi il ciclo di appuntamenti con le lezioni-spettacolo di Cesare Catà al Malloni Trace di Porto Sant’Elpidio. “Negli inferni della luce” è il titolo della lezione in programma stasera alle 20: un viaggio per scoprire le opere e le personalità di Frida Kahlo e Sylvia Plath, artiste tanto diverse quanto intimamente simili nel loro percorso. Ultimo appuntamento nel locale di Via Dell’Industria per un format che funziona e ha raccolto consensi e altissimo gradimento. La voce narrante del filosofo Catà sarà affiancata da Rebecca Liberati, alla recitazione e al canto, e dalle musiche curate Matteo Moretti e Alessia Ippoliti. Info e prenotazioni: 329-2664609.