Colección Tango a Pesaro tra magia, seduzione allegria giovanile e libertà

PESARO - Stasera al teatro Rossini di Pesaro la compagnia di Leonardo Cuello, un eccellente gruppo che dal 2005 indaga gli infiniti modi di portare in scena il tango all’insegna della contaminazione con la danza contemporanea.A Pesaro presenta Colección Tango, una sequenza di quattro coreografie che tratta i temi della seduzione, del disamore, dell’allegria giovanile, della libertà, dove la sensualità del tango è sviscerata in tutti i suoi aspetti e le sue sfumature nelle più diverse ambientazioni e in molti contesti. Perché Leonardo Cuello, coreografo e docente universitario tra i più celebri ed eclettici di Buenos Aires, sperimenta, fonde, studia, contamina, restituendoci la sua visione personale e straordinaria di un ballo eternamente provocante e malinconico. Così il tango si fonde con altri linguaggi, mantenendo intatta la sua essenza, restituendo il profumo e le atmosfere del folclore di una cultura passionale, struggente e vivace.Diamante (musica di Osvaldo Pugliese, suono di Sebastián Verea) è una pièce rossa che racchiude il mistero notturno e sensuale del tango, i passi a due strutturano la coreografia, ciascuna coppia ha a disposizione un assolo unico e irripetibile. Entre tus brazos (musiche di Carlos Di Sarli, Miguel Caló, suono di Sebastián Verea), parla del disamore, il sentimento al centro di tante poesie tanguere. Nobleza de Arrabal (musica di Francisco Canaro con il Quinteto Pirincho) è un ballo di quartiere come se ne tenevano tanti in ogni patio, centro ricreativo o club di Buenos Aires all’inizio degli anni Quaranta. Eterno (musica di Astor Piazzolla) è una breve pièce ispirata a due brani di Astor Piazzolla, Milonga del Ángel e Violentango. Inizio spettacolo ore 21.