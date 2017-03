«Il peggio è passato», Lopez dopo l'infarto saluta dall'ospedale con la banana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il peggio è passato. Sto meglio, so di essere in ottime mani e vengo anche viziato qui in ospedale. Ora l'obiettivo è migliorare sempre di più e tornare a casa».Sono decisamente rassicuranti le parole diin diretta telefonica con 'Uno Mattina - Storie vere' dall'ospedale Bonomo di Andria, dove l'attore è ricoverato in terapia intensiva dopo l'infarto che lo ha colpito in scena venerdì scorso a Trani.Che Lopez stia migliorando lo si evince chiaramente dal divertente saluto fatto con la mano dalla finestra della stanza dove si trova ricoverato: l'attore scherza e mostra diversi oggetti per richiamare l'attenzione delle telecamere, da una banana a un fazzoletto.L'inviato della trasmissione stava intervistando l'amico e collega che si trovava sul palco con Massimo Lopez e il direttore sanitario dell'ospedale pugliese. Quest'ultimo ha spiegato: «Per salvarlo due cose sono state fondamentali: la tempestività dei soccorsi e la disponibilità del paziente. Se il paziente è calmo e collaborativo, è più facile eseguire questi interventi delicati. Sta bene e il buonumore non gli manca». Tutto confermato dal divertente siparietto in diretta, a cui poi ha fatto seguito il collegamento telefonico con l'attore: «Non potevo mettere la testa fuori con quelle finestre, così ho salutato con la mano. Voglio ringraziare davvero tutti per tutto».Oggi è anche la giornata nazionale del Teatro. La conduttrice Eleonora Daniele ne approfitta per augurare a Massimo Lopez di tornare al più presto in scena e lui risponde così: «Sì, va bene, ma non stasera. Ora starò fermo per un po', poi tornerò perché la voglia di riabbracciare il pubblico, che per me è importante, è tanta».