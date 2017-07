Patty Pravo ricoverata Accusa malore durante la vacanza in Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRICASE - Une poi la corsa in ospedale. Ad arrivare all’ospedale "Cardinal Panico" di Tricase, questa mattina, èche al momento si trova ancora in osservazione in pronto soccorso ed è sottoposta a una serie di accertamenti per diagnosticare la causa del malore. L’artista, in vacanza pare a Marittima da ieri, come molti vip ama la Puglia e ilin particolare dove spesso torna in vacanza.Già in passato si era diffusa voce di un malore smentito dalla cantante che ha fatto sognare intere generazioni. È accaduto il 10 luglio del 2012 quando lo stilista Jamal Taslaq dichiarò che Patty Pravo non sarebbe stata presente alla sfilata per un malore, ma lei – contattata da Ansa – precisò: «Sono in Puglia a casa di amici. Tranquilli, nessun malore. Se fossi in clinica lo direi». Questa volta, invece, si trova effettivamente nel pronto soccorso del Cardinal Panico.