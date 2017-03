«Non sai un ca**o di musica, la formica vale più di te»". Morgan furioso con Mike Bird

di Ida Di Grazia

Avere comeha i suoi pro e i suo i contro: da un lato la sua vasta cultura musicale dall'altro il suo ego. Caratteristiche che sono venute subito fuori durante ilsabato scorso e che proseguono anche in casetta.Il giudice della squadra bianca si è infuriato con Mike Bird ( cantante della sua squadra) a causa dell'assegnazione di "Ci vuole un fiore".Il brano di Sergio Endrigo non è stato molto apprezzato da Mike Bird che durante la settimana si è lamentato così:"Di là fanno le cose che conoscono tutti. Io devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd, che nessuno sa chi sono, e devo cantare Ci vuole un fiore. Ma come la canto? Delle cinque non ne canterei nemmeno una” .La reazione furiosa di Morgan era scontata: "Non sai un ca**o di musica, non parlare, stai zitto. È allucinante. Io sto lavorando per te. Ma chi sei? Sei nessuno, la formica vale più di te. La formica si rende conto di quello che è, tu no”.