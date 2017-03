Eliminata al concorso di bellezza, la reginetta la prende male e reagisce così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una reazione così spontanea da non essere cosa di tutti i giorni in televisione, ma soprattutto ad un concorso di bellezza. La bella Vanessa Dominguez, che è stata esclusa dalla rosa delle tre finaliste per il titolo di Miss Colombia in rappresentanza della città di Bogotà, prima di ricevere la corona di consolazione non ha nascosto tutta la sua delusione con un'espressione facciale che non ha bisogno di commenti. Inoltre, non si è avvicinata alla rivale vincitrice per abbracciarla o complimentarsi con lei: se non altro, è stata incoronata Miss zero ipocrisia.