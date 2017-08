Incidente tra auto e scooter, il comico Massimo Boldi in caserma per la dinamica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPERIA - Piccolo incidente automobilistico - senza gravi conseguenze - in Liguria per il comico Massimo Boldi. Come riporta ilgiornale.it , Boldi nell'uscire da un parcheggio di Bordighera, in provincia di Imperia, ed immettersi sulla statale Aurelia, si è scontrato con uno scooter, alla guida del quale c'era un ragazzo che ha riportato lievi escoriazioni. Il giovane è stato medicato e dimesso con prognosi di cinque giorni. Entrambi sono poi andati in caserma dai carabinieri per chiarire la dimanica dell'incidente