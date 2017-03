Isola: «Malena salva, sfida Samantha-Giulio. Discussioni sul regalo»

Avete sentito in lontananza un profumino di cibo che vi ha destato dal vostro sonno? 🍳 Tranquilli, era solo un sogno... 💭 #Isola Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) in data: 24 Mar 2017 alle ore 09:32 PDT

Avete sentito in lontananza un profumino di cibo che vi ha destato dal vostro sonno? 🍳 Tranquilli, era solo un sogno... 💭 #Isola Un post condiviso da L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) in data: 24 Mar 2017 alle ore 09:32 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Stasera andrà in onda la nuova puntata dell’, che come ogni edizione non ha risparmiato polemiche e litigi.In nomination Giulio Base, Samantha De Grenet e Milena Mastromarino, in arte “Malena” ma sembra proprio che a rischiare l’eliminazione saranno i primi due: “I fan della pornostar Malena possono stare tranquilli – rivela in anteprima Alberto Dandolo per “Dagospia” - La pupilla di Rocco stasera resterà sull'isola. Al televoto (ancora aperto) se la contendono la bombastica Samantha De Grenet e il soporifero Giulio Base. Che sarà protagonista della puntata di stasera - si discuterà anche del pesce che Raz Degan ha regalato al modellino Susinna. Ma non pensate male...”.