Bettarini: «Malena la più brava nelle posizioni». Lei risponde così

La prova ricompensa dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi non è stata semplice per i naufraghi, che hanno dovuto affrontare un percorso con una grossa palla e alla cieca, con una benda sugli occhi. A guidare Nancy Coppola, Giulio Base, Samantha De Grenet, Simone Susinna e Raz Degan c'era Malena la Pugliese, scelta come guida per indicare la strada.Sul motivo per cui sia stata scelta proprio lei, l'inviato Bettarini si è fatto scappare una battuta: "Hanno deciso che a guidarli sia Malena perché è la migliore nelle posizioni, sarebbe stata la più brava a guidare". La pornostar, che non manca di autoironia, ha risposto: "Certo che sono la più esperta. Tutti i giorni ho a che fare con le posizioni".