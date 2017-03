Volpe-Magalli, conduttrice verso l'addio al programma? Ecco cosa accadrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le recenti tensioni tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli pare che la conduttrice di Rai 2 lascerà il programma. Secondo un'indiscrezione di TvBlog la Volpe sarebbe destinata a lasciare I Fatti Vostri nella prossima stagione, spostandosi a Mezzogiorno in Famiglia.Il motivo di tale mossa sarebbe nelle sempre più frequenti liti con co conduttore. La più recente sarebbe iniziata in diretta , con un battibecco in cui Magalli dava della "rompi scatole" alla sua collega, per poi proseguire tra polemiche, frecciatine e qualche parola di troppo, sui social.Magalli non ha mai nascosto la poca simpatia per la Volpe, già palesandola in una precedente intervista. Pare che il clima di tensione non giovi al lavoro e quindi si sia arrivati alla decisione di separare la coppia.