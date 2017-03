Un omaggio a The Voice con il Skyline Jazz Trio Serata al Golden Cadillac

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Al via la programmazione di primavera al Golden Cadillac. Ufficializzate le date del cartellone del locale di Jesi con la prima esibizione live in programma per oggi dalle 19,30. Tra le novità dell’anno anche l’apertura estiva. «Nel 2010, anno di apertura, realizzai il sogno di aprire questo locale proprio nella mia Jesi – afferma il titolare Stefano Bartolucci – dopo anni trascorsi fuori regione e all’estero per accumulare esperienza di barman». La sfida, sin da subito, è stata quella di creare cartelloni di live ricercati privilegiando jazz, swing, blues, rock e dj set. Tra i nomi che si sono esibiti si trovano Franco Cerri, Tony Esposito, Nunzio Barbieri, Rigo Righetti, Frank Ricci e Dobro. Infoline, per ogni appuntamento, 392.5177255.Prima di Pasqua tre sono le date clou al Golden Cadillac. Si inizia stasera con un omaggio a Frank Sinatra con l’ultima esibizione di Skyline Jazz Trio che dopo la performance al Golden Cadillac tramuterà il nome, e quindi il progetto artistico, in Simone Grassi Swingset. “Frankie goes to Golden – an evening with Frank Sinatra” è il nome dell’evento con inizio alle 19,30. Fino alle 20,30 il primo set, dalle 21,30 alle 22,30 il secondo. Il trio è composto da Simone Grassi voice, Luca Pecchia guitar, Gabriele Pesaresi double bass. «L’appuntamento per festeggiare Sinatra è una tradizione al Golden Cadillac – precisa Bartolucci - in quanto il locale è marchiato Jack Daniel’s, il whisky che l’artista tanto amava».La musica degli Iron Maiden sarà protagonista con un tributo la sera di sabato primo aprile. Ad esibirsi la band M.A.D. composta da Daniele Bianchelli voce, Dario Giacchetti chitarra, Luca Calò chitarra, Corrado Saracini basso, Diego Romagnoli batteria. La band è attiva dal 2002, anno in cui ha esordito al Mamamia di Senigallia. Il repertorio del gruppo ripercorre soprattutto i primi quattro album degli Iron Maiden, «una scelta dettata dai gusti dei componenti, ma con incursioni anche negli album Somewhere in time e Fear of the Dark». I M.A.D. avranno anche una seconda data al Golden Cadillac, il 22 aprile, con una serata tributo ai Queen.Il 7 aprile i LambStonE, gruppo rock Milano e fenomeno musicale in ascesa, presenteremo uno speciale set acustico di Hunters&Queens (etichetta Vrec), l’album uscito il 10 marzo scorso con brani registrati con Pietro Foresti, produttore multi-platino di esperienza internazionale. I Lambstone propongono un hard rock moderno di stampo americano con influenze post grunge e alternative. Gli addetti ai lavori li accostano alle grandi band degli anni Novanta e Duemila come Nickelback, Pearl Jam, Bush, Creed. La composizione è composta da Alex “Astro” Di Bello voce, Giorgio “Dexter” Ancona chitarra, Ale “Jackson” Ancona chitarra, Andrea “Illo” Figari basso, Andrea “Castello” Castellazzi batteria. «Siamo anagraficamente maturi – scherza Alex Di Bello, quarantenne – con studi musicali diversi. Il nostro segreto è proprio la contaminazione di conoscenze che sfociano in uno stile che difficilmente potrà essere comparato ad altri».