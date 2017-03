Niente Isola 2 per Samantha. "Voglio fare l'amore con mio marito"

di Ida Di Grazia

Samantha De Grenet sbarca sull'Isola dei Primitivi a lei la scelta di restare e proseguire il gioco o tornare a casa.La showgirl è decisissima, vuole tornare a casa: "mi manca mio figlio e voglio fare l'amore con mio marito".Nemmeno la vista di Eva e Moreno le fanno cambiare idea, Luxuria tenta la carta femminista :"resta fallo per tutte le donne".Samatha legge la lettera che il figlio Brando e il marito le hanno scritto ed è ancora più convinta : "io ho fatto l'isola che voleva fare, nel bene e nel male, per me il gioco finisce qui".La Marcuzzi le chiede di pensarci ancora un po'.