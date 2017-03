Il reality chiude, i concorrenti non lo sanno: per 8 mesi restano sperduti in Scozia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLASGOW - Il reality non lo guarda nessuno e Channel 4 lo chiude. All’insaputa dei concorrenti. Il programma dell’emittente britannica, a metà tra show ed esperimento sociale, aveva lo scopo di creare una comunità che potesse sopravvivere senza l’aiuto di alcuna tecnologia. Proprio come nell’Eden della Bibbia, ma in Scozia. Una volta superate tutte le avversità i concorrenti – almeno quelli rimasti in gioco - però hanno scoperto di essere stati sotto i riflettori spenti. Per 8 mesi ripresi ma senza andatre in onda.Appena 2.241 follower su Twitter e 4.183 like su Facebook: l’ultimo aggiornamento risale al 15 ottobre 2016. E lo chiamano “Eden”: va bene stare isolati dal mondo, va bene anche cercarsi il cibo per vivere da soli, va bene pure trovarsi un riparo, giacché in Scozia il tempo spesso non è un granché. Un gioco che vale la pena, per arrivare alla fama. I concorrenti ci contavano. E invece neanche quella: dalla fama alla fame, Channel 4 ha mandato in onda solo le prime quattro puntate, quindi è calato il sipario, senza avvertirli.Channel 4 poi è corsa ai ripari: come riporta l’Independent, le riprese sono comunque proseguite e l’emittente ha assicurato che alcune parti dell'avventura saranno mandate in onda nel corso dell’anno. Ma ai concorrenti forse non sarà sufficiente per guadagnarsi l’Eden. Almeno, non quello della notorietà.