«Gina Lollobrigida non è più capace di intendere». Il marito Javier Rigau lancia l'allarme

di Valeria Arnaldi

ROMA - “Io non sono sposato. Io sono celibe. Gina Lollo.. chi? Se qualcuno ha organizzato un matrimonio lo ha fatto a mia insaputa per mettere le mani sul mio patrimonio”., assolto dalle accuse didi aver organizzato un “falso matrimonio” con lei, torna a Domenica Live per raccontare, di nuovo, la sua verità. Contro quella della diva che nega il matrimonio ma, dal Tribunale, è stata riconosciuta come sua “moglie”. E Rigau prende la parola scherzando.“Scusate, è surreale, lo so, ma è quello che io ho vissuto per tutto questo tempo”.In studio si affronta il tema delle accuse mosse dalla famiglia dell’attrice al giovane Andrea Piazzolla, che è al suo fianco.“Non si deve parlare solo del giovane Piazzolla, quella è una banda familiare”, commenta Rigau, muovendo un’accusa pesantissima.Barbara D’Urso difende il giovane: “È un bravo ragazzo, l’ho visto, è venuto qui, e Gina è perfettamente lucida”.Diretta la replica: “Barbara tu sei una psichiatra o una conduttrice?”.La D’Urso manda in onda video delle polemiche presentate nelle precedenti puntate. Anche da Gina Lollobrigida.“Gina non ha colpa - risponde Rigau -Legge un copione che scrivono per lei. Una signora lucida, secondo te, sfratta il figlio e il nipote senza motivo?”.Nonostante l’assoluzione in tribunale, Barbara D’Urso mostra all’uomo le accuse del prete che avrebbe sposato la coppia e lo avrebbe definito “truffatore”.“Questo signore ha letto per quattro anni le storie secondo cui io avevo truffato Gina, raccontate da Gina e riportate dalla stampa. Questo prete io non lo conosco e lui non conosce me. L’ho conosciuto il giorno della cerimonia. Per fare un matrimonio per procura, serve molto di più di quello che si fa normalmente per un matrimonio”.Javier Rigau rilegge alcune dichiarazioni rilasciate dalla diva all’epoca, una in cui la Lollobrigida ha affermato di aver organizzato tutto senza l’aiuto di Javier.“Gina però dice che non è vero”, ricorda Barbara D’Urso.“Gina è la stessa che oggi dice che la sua avvocata è innamorata di lei, che il figlio aspetta che lei muoia per l’eredità, che il nipote fa pornografia. Se vuoi capire, capisci.. Qualcosa accade nella testa di Gina dal 2011”.La Lollobrigida ha mandato l’audio di una presunta telefonata tra Rigau e l’avvocato della diva, in cui Rigau suggerirebbe di fare un matrimonio di facciata per salvare l’immagine di entrambi e poi di chiuderla velocemente.“E chi ha fatto questa registrazione? - dice Rigau, ridendo - Gina non è capace. Io non ho mai fatto quella telefonata. Piazzolla taglia e incolla. In quell’audio, la voce non è la mia e quella della donna non è dell’avvocato di Gina. Il giudice ha chiesto a Piazzolla di portare in aula il nastro, ma lui non lo ha fatto, lo ha tagliato quattro volte, se lo portava finiva in galera tutta la famiglia”.E ancora: “Non mi sentirai mai dire nulla contro Gina. Mi fa pena. Tu credi sia normale portare una donna di 90 anni che è stata alle porte della in Tribunale o qui e farla arrabbiare? È una questione di salute. Non dico per amore, ma per rispetto, non dovrebbero farle questo. Io l’ho amata tanto e lei ancora di più, ma questa Gina non è la Gina che conosco”.Barbara D’Urso lo invita a rinunciare alle nozze.“Allora tu sei una consigliera spirituale? Perché come conduttrice sei bravissima, ma psichiatra e consigliera matrimoniale mi pare troppo”.Uscito Rigau che ha ribadito come l'assoluzione sia arrivata da ben due tribunali, quello italiano e quello spagnolo, Barbara D'Urso si collega al telefono con l'avvocato della Lollobrigida, che annuncia un possibile appello.