Magalli e Adriana Volpe, guerra social: «Non merito insulti, non parlo a sproposito»

Su questa polemica questo è il mio ultimo post, potete vedere il commento di Giancarlo e la mia ultima risposta. da domani volto pagina, e si riparte con l'entusiasmo di sempre Un post condiviso da adriana volpe (@adrianavolpereal) in data: 28 Mar 2017 alle ore 13:54 PDT

ROMA – Continua il botta e risposta fra Adrian Volpe e Giancarlo Magalli.La showgirl ha risposto a quanto accaduto sulla sua pagina social: “Solo per avere fatto i complimenti a Magalli per il suo settantesimo compleanno – ha scritto postando il video - anche oggi ho ricevuto insulti. Non basta screditare la professionalità di una persona attraverso i media, si può anche insultare una donna in diretta. Non ho parole”. Veloce la risposta di Magalli: “Non la buttare sulle offese a una donna. Tu sei solo una parla a sproposito, indipendentemente dal tuo sesso. A te interessa solo, e lo fai spessissimo, sottolineare che ho un'età da pensione”.La guerra social continua con la controreplica di Adriana, in attesa di vederli insieme in video: “Giancarlo, riguarda la puntata: io ho semplicemente ricordato che hai meno di 75 anni e che ne festeggerai 70 a luglio, che male c'è? Non merito i tuoi insulti e nemmeno che dici che parlo a sproposito. Ritengo che non sia giusto che un uomo, a maggior ragione della tua caratura ed "età", possa offendere una donna. Nessuna donna merita di subire angherie, insulti o essere screditata. Non bisogna dare questo esempio né nella tv pubblica né nella vita di tutti i giorni”.