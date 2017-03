La star Gualazzi a Camerino con la P-Funking band e il Francesco Cafiso quartet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - La grande musica di Raphael Gualazzi per Camerino. Promettono una serata “da 10 e lode” anche i ragazzi della P-Funking Band, la popolare street marching band che, dopo aver partecipato negli anni scorsi agli Aperitivi internazionali, torna a Camerino come ospite della serata UnicamJazz #conilfuturoperilfuturo. Mercoledì dalle 21.15 insieme alla star internazionale fresca di disco d’oro per l’album “Love Life Peace”, e al Francesco Cafiso quartet ci saranno infatti anche i funkers vestiti d’arancione sul palco del Centro culturale Benedetto XIII, per la serata promossa dall’Università di Camerino e da Musicamdo Jazz.La band capitanata dal trombettista Riccardo Giulietti metterà il proprio originale melting pot sonoro di black music, schegge funk e potenti innesti dance al servizio dei camerinesi, duramente colpiti dai terremoti dell’anno scorso ma pronti a rialzarsi. Residenti e studenti – sono oltre 1000 gli universitari attualmente ospitati nelle strutture dell’Unicam – a cui sarà dedicata una serata ad alto tasso di energia. «Vogliamo che anche con un evento come questo – spiegano dalla band – Camerino trovi la forza per reagire e rimettersi in marcia. Anche per noi sarà un appuntamento speciale, perché il 29 marzo sarà una sorta di anteprima: a maggio festeggeremo infatti i nostri primi 10 anni di attività e siamo molto contenti che sia proprio Camerino a tenere a battesimo il nostro compleanno».