Amici, tra Morgan e Boosta lite continua con gli studenti: «Ci vuole rispetto»

ROMA - Continuano i litigi all’interno della scuola dii”. Il primo riguarda Morgan, che dopo la lite conMike se l’è presa con Shady: "Io ti volevo fare un discorso in questa settimana: siccome mi hai fatto arrabbiare, volevo dire che io ti mollo, ti lascio a Boosta. Fate voi! Ti mollo, non voglio stare con chi non vuole stare con me".Lite furiosa anche tra Boosta e Lo Strego, che si è dimostrato poco paziente con l’insegnante di canto Raffaella Misiti: "Devi avere rispetto, lei lavora per te tutto il tempo! Quando vieni qui devi lavorare. Te l’ho detto, se non vuoi stare qua vattene a casa e andiamo avanti lo stesso!". E Strego ha guadagnato l’uscita dalla sala sala canto sbattendo la porta.